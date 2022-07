Fedez, il grande spavento: tutta colpa di Chiara Ferragni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si sa, Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia decisamente molto affiatata. Nei molti video e negli scatti che mostrano il loro privato ritroviamo un amore grande ben visibile e una coppia di genitori ai limiti della perfezione. Ma cosa ha combinato Chiara tanto da far spaventare Fedez? Scopriamolo Fedez e Chiara si sono incontrati per la prima volta nel dicembre 2015 in casa di alcuni amici in comune partecipando ad un pranzo di Natale. In quel momento però entrambi erano impegnati in un' altra relazione ma dalle foto di quella cena era già evidente un certo sentimento nell'aria. Nel maggio 2016, dopo che Federico ha lasciato la sua compagna Giulia Valentina, menziona Chiara in una delle sue battute e cominciano a discutere sui ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si sa,sono una coppia decisamente molto affiatata. Nei molti video e negli scatti che mostrano il loro privato ritroviamo un amoreben visibile e una coppia di genitori ai limiti della perfezione. Ma cosa ha combinatotanto da far spaventare? Scopriamolosi sono incontrati per la prima volta nel dicembre 2015 in casa di alcuni amici in comune partecipando ad un pranzo di Natale. In quel momento però entrambi erano impegnati in un' altra relazione ma dalle foto di quella cena era già evidente un certo sentimento nell'aria. Nel maggio 2016, dopo che Federico ha lasciato la sua compagna Giulia Valentina, menzionain una delle sue battute e cominciano a discutere sui ...

