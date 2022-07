Cassa integrazione se si superano i 35 gradi, via libera dell’Inps: come funziona e come richiederla (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cassa integrazione se si superano i 35 gradi: Inps e Inail hanno diramato una nota congiunta spiegando in modo dettagliato le modalità con le quali le imprese potranno presentare richiesta. Cassa integrazione se si superano i 35 gradi, via libera dell’Inps Inps e Inail hanno comunicato che le imprese avranno la possibilità di chiedere all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria nel momento in cui vengono superati i 35°C. A proposito della misura, i due istituti hanno diffuso una nota congiunta, spiegando: “I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Inps e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022)se sii 35: Inps e Inail hanno diramato una nota congiunta spiegando in modo dettagliato le modalità con le quali le imprese potranno presentare richiesta.se sii 35, viaInps e Inail hanno comunicato che le imprese avranno la possibilità di chiedere all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il riconoscimento dellaordinaria nel momento in cui vengono superati i 35°C. A proposito della misura, i due istituti hanno diffuso una nota congiunta, spiegando: “I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Inps e ...

