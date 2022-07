Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Oms Europa: “Casi in aumento tra donne e bimbi” (Di martedì 26 luglio 2022) La regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale, resta l’epicentro dell’epidemia di Vaiolo della scimmie in corso, registrando “la stragrande maggioranza” delle infezioni segnalate. In questa regione “l’epidemia si è estesa rapidamente, con 37 Paesi/aree interessati ad oggi” dalla circolazione del Monkeypox virus, “con evidenze di trasmissione locale continua. Dal 13 maggio al 22 luglio sono quasi 12mila i Casi probabili o confermati, di cui l’8% ha richiesto un ricovero in ospedale“. E se i maschi che fanno sesso con i maschi (Msm) rimangono i più colpiti, “i contagi in altri gruppi di popolazione, inclusi donne e bambini, alcuni dei quali potrebbero essere vulnerabili a forme più gravi, sono in aumento, benché ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) La regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, che comprende 53 Paesi ine Asia centrale, resta l’epicentro dell’epidemia didellain corso, registrando “la stragrande maggioranza” delle infezioni segnalate. In questa regione “l’epidemia si è estesa rapidamente, con 37 Paesi/aree interessati ad oggi” dalla circolazione del Monkeypox virus, “con evidenze di trasmissione locale continua. Dal 13 maggio al 22 luglio sono quasi 12mila iprobabili o confermati, di cui l’8% ha richiesto un ricovero in ospedale“. E se i maschi che fanno sesso con i maschi (Msm) rimangono i più colpiti, “i contagi in altri gruppi di popolazione, inclusie bambini, alcuni dei quali potrebbero essere vulnerabili a forme più gravi, sono in, benché ancora ...

