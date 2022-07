Marcell Jacobs, l'infortunio è grave. "Addio Europei": il più pesante dei sospetti (Di martedì 26 luglio 2022) E adesso iniziano a dubitare di Marcell Jacobs anche i suoi più convinti sostenitori. Il velocista italiano di origine texana si è infortunato nel corso dei Mondiali di atletica leggera a Eugene, negli Usa. Un ko muscolare che lo ha tenuto fuori dalle semifinali ma che ora rischia di impedire al campione olimpico di Tokyo di gareggiare anche agli imminenti Europei di Monaco di Baviera. Tradotto: l'annus horribilis di Jacobs, seguito all'inatteso, miracoloso exploit del doppio oro nei 100 e nella 4x100 ai Giochi dell'estate 2021, sta superando anche le più pessimistiche previsioni. In tanti attendevano al varco Jacobs, arrivato alla gloria da semi-sconosciuto e senza una grande storia internazionale alle spalle. Dopo Tokyo è stato il trionfo del complottismo, con sospetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) E adesso iniziano a dubitare dianche i suoi più convinti sostenitori. Il velocista italiano di origine texana si è infortunato nel corso dei Mondiali di atletica leggera a Eugene, negli Usa. Un ko muscolare che lo ha tenuto fuori dalle semifinali ma che ora rischia di impedire al campione olimpico di Tokyo di gareggiare anche agli imminentidi Monaco di Baviera. Tradotto: l'annus horribilis di, seguito all'inatteso, miracoloso exploit del doppio oro nei 100 e nella 4x100 ai Giochi dell'estate 2021, sta superando anche le più pessimistiche previsioni. In tanti attendevano al varco, arrivato alla gloria da semi-sconosciuto e senza una grande storia internazionale alle spalle. Dopo Tokyo è stato il trionfo del complottismo, con...

