I custodi della memoria (Di martedì 26 luglio 2022) Gli archivi di stato conservano carte e documenti che raccontano la storia d’Italia e di comuni cittadini di ieri e di oggi. Ma molti rischiano di chiudere. Il problema più urgente è la carenza di personale. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Gli archivi di stato conservano carte e documenti che raccontano la storia d’Italia e di comuni cittadini di ieri e di oggi. Ma molti rischiano di chiudere. Il problema più urgente è la carenza di personale. Leggi

BRATTOLIFRANCES : I 'custodi della bellezza' in azione a Bari vecchia, clean up tra Basilica e Santa Maria del Buonconsiglio: 'Gesto… - CSmeraldaOff : Dal 1962 custodi delle meraviglie della Costa Smeralda #ConsorzioCostaSmeralda #CostaSmeralda #MassimoMarcialis… - P_Rava : @TombeurDeLivres @francofontana43 @ilmanifesto Di Renzi, ma anche di quelli che hanno partecipato alla stesura dell… - fuori__luogo : Organigramma aziendale con foto inviato ai colleghi di tutte le sedi per conoscersi. I'IT della nostra sede in fond… - carodellevigne : Me che indico la strada alle mie ex colleghe che sono venute oggi in ufficio (senza alcuna ragione) per dirmi quan… -