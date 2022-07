Trono over, Luciano ci sarà? Brutte notizie per i fan (Di domenica 24 luglio 2022) I telespettatori stanno cercando di capire se Luciano Giannelli sarà nuovamente presente nella nuova stagione del dating di Canale 5. Preoccupazione e incertezza anche in redazione. Cerchiamo di capirne di più. Luciano Giannelli è un istrionico e simpaticissimo concorrente de programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Alla scorsa edizione l’anziano uomo ha conquistato la stima del pubblico, oltre che per il suo carattere gioviale, anche per le sue capacità dimostrate nel ballo. Alcuni siparietti divertenti lo avevano visto ballare scatenato in studio con le dame, tanto che la stessa conduttrice doveva riprenderlo per ricordargli il rispetto delle distanze secondo le normative anti-Covid, o calmarlo perché in ansia per le sue fatiche.Al riguardo rimane epica la scena della sorpresa confezionata da Queen Mary, dando la possibilità ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 luglio 2022) I telespettatori stanno cercando di capire seGiannellinuovamente presente nella nuova stagione del dating di Canale 5. Preoccupazione e incertezza anche in redazione. Cerchiamo di capirne di più.Giannelli è un istrionico e simpaticissimo concorrente de programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Alla scorsa edizione l’anziano uomo ha conquistato la stima del pubblico, oltre che per il suo carattere gioviale, anche per le sue capacità dimostrate nel ballo. Alcuni siparietti divertenti lo avevano visto ballare scatenato in studio con le dame, tanto che la stessa conduttrice doveva riprenderlo per ricordargli il rispetto delle distanze secondo le normative anti-Covid, o calmarlo perché in ansia per le sue fatiche.Al riguardo rimane epica la scena della sorpresa confezionata da Queen Mary, dando la possibilità ...

