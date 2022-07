Amichevole 2022: Udinese sconfitta dal Qatar per 2-1, segna Benkovic (Di domenica 24 luglio 2022) sconfitta per l’Udinese in Amichevole contro il Qatar. La nazionale che ospiterà i prossimi Mondiali si aggiudica la sfida, giocata a porte chiuse, con lo score di 2-1. A Mittersill, è il Qatar a passare in vantaggio alla metà del primo tempo con un rigore trasformato da Moaz. La reazione bianconera non si fa attendere e il pareggio lo firma Benkovic, l’autore del fallo da massima punizione, che svetta più in alto di tutti sul corner di Samardzic al 28?. La squadra di Sottil prova a fare la partita, ma gli avversari pungono in contropiede e tornano avanti al 40? con Homam. Nella ripresa tocca a Silvestri compiere un paio di grandi interventi per tenere a galla i suoi, ma i friulani non riescono a riportare ancora una volta il match in parità nonostante i tentativi di Pereyra e ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022)per l’incontro il. La nazionale che ospiterà i prossimi Mondiali si aggiudica la sfida, giocata a porte chiuse, con lo score di 2-1. A Mittersill, è ila passare in vantaggio alla metà del primo tempo con un rigore trasformato da Moaz. La reazione bianconera non si fa attendere e il pareggio lo firma, l’autore del fallo da massima punizione, che svetta più in alto di tutti sul corner di Samardzic al 28?. La squadra di Sottil prova a fare la partita, ma gli avversari pungono in contropiede e tornano avanti al 40? con Homam. Nella ripresa tocca a Silvestri compiere un paio di grandi interventi per tenere a galla i suoi, ma i friulani non riescono a riportare ancora una volta il match in parità nonostante i tentativi di Pereyra e ...

