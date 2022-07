Alvino: “Spalletti-Mertens, vi dico tutta la verità sul rapporto tra i due” (Di domenica 24 luglio 2022) Spalletti-Mertens, la scintilla tra allenatore e calciatore non è mai scoccata. Il giornalista Carlo Alvino svela un retroscena. Spalletti -Mertens -Alvino. Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, Dries Mertens ha dato l’addio definitivo al Napoli. In molti stanno sottolineando che Spalletti anche a Napoli ha fatto una ‘vittima’ eccellente, come accaduto anche con Totti a Roma e Icardi all’Inter. Tutti ricordano la lite tra Spalletti e Mertens andata in onda a distanza a maggio scorso. In quel caso Mertens fece delle accuse velate dicendo: “tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l’anno in cui sono più deluso. Una volta abbiamo fatto 91 punti e non ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022), la scintilla tra allenatore e calciatore non è mai scoccata. Il giornalista Carlosvela un retroscena.. Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, Driesha dato l’addio definitivo al Napoli. In molti stanno sottolineando cheanche a Napoli ha fatto una ‘vittima’ eccellente, come accaduto anche con Totti a Roma e Icardi all’Inter. Tutti ricordano la lite traandata in onda a distanza a maggio scorso. In quel casofece delle accuse velate dicendo: “la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l’anno in cui sono più deluso. Una volta abbiamo fatto 91 punti e non ...

