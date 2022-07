Vaiolo delle scimmie | l' Oms dichiara l' emergenza globale - Cronaca - quotidiano net

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - TgLa7 : #Oms: allerta massima per vaiolo delle scimmie a seguito di aumento dei casi - ryuqvaza : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Manuel97__ : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA -

scimmie Roma, 23 luglio 2022 - Allerta globale per ilscimmie . L'Oms lo ha dichiarato ufficialmente come emergenza sanitaria globale . Dopo quindi il coronavirus del Covid ...Ilscimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. ...L'obiettivo dell'allerta è cercare di contenere l'epidemia di vaiolo delle scimmie, che ha colpito quasi 17.000 persone in 74 Paesi ...Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa ...