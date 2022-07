Qualifiche F1 oggi | Leclerc in pole position La griglia di partenza - Sport - Formula1 - quotidiano net

angelosoricaro : penso a tutti i fucsia di Sainz oggi nelle qualifiche e penso all’ennesimo 1-2 rosso finito nel cesso ?? #FrenchGP - emanueldaparo_ : Con oggi siamo a 7 pole su 12 qualifiche. Charles si conferma un cannibale sul giro secco. #SkyMotori #FrenchGP - giuliaftlou : RT @AnaCStyles12: Io: “Oggi qualifiche tranquille, tanto partiamo ultimi” Le qualifiche: - Carlos rischia la pole - Lewis quasi eliminato i… - lalafdrva : RT @AnaCStyles12: Io: “Oggi qualifiche tranquille, tanto partiamo ultimi” Le qualifiche: - Carlos rischia la pole - Lewis quasi eliminato i… - AnaCStyles12 : Io: “Oggi qualifiche tranquille, tanto partiamo ultimi” Le qualifiche: - Carlos rischia la pole - Lewis quasi elimi… -

Sky Sabato 23 luglio Prove libere 3: ore 13: ore 16 Domenica 24 luglio Gara: ore 15 TV8 Sabato 23 luglio: ore 16 Domenica 24 luglio Gara: ore 15 Circuito. In Francia si corre ...La griglia di partenza del Gran Premio di Francia F1 2022, dopo l'interessante qualifica di, sabato 23 luglio a Le ...Dopo oltre un mese di attesa, Charles Leclerc torna a primeggiare in qualifica e centra la pole position per il Gran Premio di Francia 2022, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale ...Sergio Perez è soddisfatto dopo aver fatto segnare il terzo tempo nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le C ...