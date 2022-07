I troppi casi di donne che partoriscono in detenzione (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Dopo che nei giorni scorsi il parto di un bimbo nato morto è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare, stamattina una detenuta di San Vittore ha dato alla luce un maschietto che gode di buona salute. Stando a quanto appreso dall'AGI, la nascita è avvenuta nel giro di un'ora tra la chiamata al 118 e il cesareo. Ieri, la reclusa avrebbe rifiutato di essere mandata in ospedale. Nelle ultime settimane la Camera Penale di Milano e l'associazione Antigone, che aveva quantificato di recente in otto le detenute in attesa di un figlio solo nell'istituto di pena milanese, hanno portato l'attenzione sul tema chiedendo di evitare il carcere alle donne incinte. Alcuni parlamentari del Pd avevano chiesto chiarimenti alla ministra della Giustizia Marta Cartabia dopo che la morte in ospedale di un bambino nato da una 34enne di origine rom portata a San Vittore per ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Dopo che nei giorni scorsi il parto di un bimbo nato morto è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare, stamattina una detenuta di San Vittore ha dato alla luce un maschietto che gode di buona salute. Stando a quanto appreso dall'AGI, la nascita è avvenuta nel giro di un'ora tra la chiamata al 118 e il cesareo. Ieri, la reclusa avrebbe rifiutato di essere mandata in ospedale. Nelle ultime settimane la Camera Penale di Milano e l'associazione Antigone, che aveva quantificato di recente in otto le detenute in attesa di un figlio solo nell'istituto di pena milanese, hanno portato l'attenzione sul tema chiedendo di evitare il carcere alleincinte. Alcuni parlamentari del Pd avevano chiesto chiarimenti alla ministra della Giustizia Marta Cartabia dopo che la morte in ospedale di un bambino nato da una 34enne di origine rom portata a San Vittore per ...

__ANT_Z___ : @IlnazionalistaD @Luigi1076 @LaVeritaWeb @a_meluzzi @franborgonovo Ma i no vax che hanno la Z che disagi mentali ha… - MAXAM4U : @007Vincentxx @fanpage pienamente d'accordo...ormai queste nuove tecnologie hanno smesso di migliorarci la vita,in… - LaFionda2020 : Il Forteto, la Bassa Modenese, Bibbiano... ma anche le normali separazioni coniugali dove sono coinvolti i figli...… - LaRagione_eu : Troppi #errori #giudiziari e casi che restano senza un colpevole, che anche quando c’è, non sempre paga. Come nel c… - prokofiev95 : @My_JoyfulLiving Sono effetti collaterali comuni. Sulla fibromialgia inveve è difficile rispondere. Troppi lati osc… -