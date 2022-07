ATP Gstaad 2022, Matteo Berrettini fa il Caterpillar con Thiem e vola in finale! Dodicesima vittoria consecutiva per l’azzurro! (Di sabato 23 luglio 2022) Matteo Berrettini mostra ancora una volta i muscoli ed è in finale al torneo di Gstaad, infilando la Dodicesima vittoria consecutiva e la terza finale in fila dopo quelle vinte di Stoccarda e Queen’s. Questa volta a cadere sotto i suoi colpi è Dominic Thiem, che conferma i suoi progressi ma che non bastano per tenere sotto controllo il romano in versione Caterpillar: 6-1 6-4 in nemmeno 80 minuti, apparendo solidissimo con il solito servizio e dando ancora una volta sfoggio della crescita del suo rovescio. All’ultimo atto uno tra Casper Ruud ed Albert Ramos-Vinolas, che si sfideranno nel pomeriggio. L’andazzo si intuisce subito con il break immediato per Matteo, che imprime immediatamente una buona qualità in risposta. Sul punto ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)mostra ancora una volta i muscoli ed è in finale al torneo di, infilando lae la terza finale in fila dopo quelle vinte di Stoccarda e Queen’s. Questa volta a cadere sotto i suoi colpi è Dominic, che conferma i suoi progressi ma che non bastano per tenere sotto controllo il romano in versione: 6-1 6-4 in nemmeno 80 minuti, apparendo solidissimo con il solito servizio e dando ancora una volta sfoggio della crescita del suo rovescio. All’ultimo atto uno tra Casper Ruud ed Albert Ramos-Vinolas, che si sfideranno nel pomeriggio. L’andazzo si intuisce subito con il break immediato per, che imprime immediatamente una buona qualità in risposta. Sul punto ...

