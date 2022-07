Sangue dal naso | Quando è il caso di preoccuparsi? (Di venerdì 22 luglio 2022) Si parla di rinorragia o di epistassi Quando il Sangue comincia a scorrere dal naso, dopo essersi originato nelle cosiddette fosse nasali. In particolare il Sangue può fuoriuscire attraverso le narici oppure può transitare da dietro nella faringe. Le cause di questo sanguinamento possono essere varie. Basta anche solo mettersi un dito nel naso e graffiarsi le pareti interne… Oltre all’inopportuno sondarsi e graffiarsi con le dita nelle cavità nasali, altri fattori che possono causa il sanguinamento sono i traumi, l’ipertensione, l’allergia stagionale e il raffreddamento. In certi casi l’emorragia può anche dipendere dall’uso di anticoagulanti o di corticosteroidi assunti per via inalatoria, dall’abuso di alcol o cocaina e dal clima secco. Quando preoccuparsi del ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 22 luglio 2022) Si parla di rinorragia o di epistassiilcomincia a scorrere dal, dopo essersi originato nelle cosiddette fosse nasali. In particolare ilpuò fuoriuscire attraverso le narici oppure può transitare da dietro nella faringe. Le cause di questo sanguinamento possono essere varie. Basta anche solo mettersi un dito nele graffiarsi le pareti interne… Oltre all’inopportuno sondarsi e graffiarsi con le dita nelle cavità nasali, altri fattori che possono causa il sanguinamento sono i traumi, l’ipertensione, l’allergia stagionale e il raffreddamento. In certi casi l’emorragia può anche dipendere dall’uso di anticoagulanti o di corticosteroidi assunti per via inalatoria, dall’abuso di alcol o cocaina e dal clima secco.del ...

