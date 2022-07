Non c’è più posto alla Juventus per Locatelli: assalto a un campione d’Europa (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juve sta cercando di rinforzare sempre di più il centrocampo e per questo motivo sta valutando la situazione legata a Locatelli in estate. L’obiettivo della Juventus è quello indubbiamente di poter tornare a lottare finalmente per lo Scudetto, un qualcosa che sicuramente è davvero molto ambito dai bianconeri e che per poter rialzare pienamente la testa si deve assolutamente cercare di rinforzare un centrocampo che vede in Manuel Locatelli un giocatore croce e delizia. LaPresseNel campionato appena trascorso la Juventus ha dimostrato sicuramente di avere molti limiti all’interno della sua rosa, in particolar modo per quanto riguarda il suo centrocampo che è pieno zeppo di giocatori che non possono essere assolutamente considerati all’altezza per grandi e prestigiosi traguardi. Uno dei casi però più particolari è ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juve sta cercando di rinforzare sempre di più il centrocampo e per questo motivo sta valutando la situazione legata ain estate. L’obiettivo dellaè quello indubbiamente di poter tornare a lottare finalmente per lo Scudetto, un qualcosa che sicuramente è davvero molto ambito dai bianconeri e che per poter rialzare pienamente la testa si deve assolutamente cercare di rinforzare un centrocampo che vede in Manuelun giocatore croce e delizia. LaPresseNel campionato appena trascorso laha dimostrato sicuramente di avere molti limiti all’interno della sua rosa, in particolar modo per quanto riguarda il suo centrocampo che è pieno zeppo di giocatori che non possono essere assolutamente considerati all’altezza per grandi e prestigiosi traguardi. Uno dei casi però più particolari è ...

CarloCalenda : Non c’è alcuna intenzione da parte di @Azione_it di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra… - sebmes : Finora quelli che nel Pd vogliono allearsi con Conte potevano dire: non c’è alternativa. Ma oggi le cose sono camb… - NicolaPorro : Minacciano di morte @Capezzone e con nome e cognome @vittoriolussana. Io denuncerei. C’è un limite a tutto: “bisogn… - PistisRaffaele : RT @CarloCalenda: Non c’è alcuna intenzione da parte di @Azione_it di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di M… - PStopardi : @FedericoSaltato @Lorenzo11122 @milanino48 Vi do una lazione aggratis: le chiedete di vestire una maglia interese e… -