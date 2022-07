Marracash e Elodie: “Fra noi non è una relazione come la intende la gente” (Di venerdì 22 luglio 2022) Marracash durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera ad Andrea Laffranchi ha parlato di Elodie e del loro rapporto. Un rapporto che secondo il rapper “è una relazione” ma che non rientrerebbe nelle caselle “di come la intende la gente là fuori”. “come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto“. Ho come un deja-vu. Una dichiarazione simile e recente l’ha rilasciata anche Elodie ai microfoni di Peter Gomez. “Io sono innamoratissima ovviamente di Marracash, ndr, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che ... Leggi su biccy (Di venerdì 22 luglio 2022)durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera ad Andrea Laffranchi ha parlato die del loro rapporto. Un rapporto che secondo il rapper “è una” ma che non rientrerebbe nelle caselle “dilalalà fuori”. “ho già detto, il nostro rapporto non è unalalalà fuori, abituata a incasellare tutto“. Houn deja-vu. Una dichiarazione simile e recente l’ha rilasciata ancheai microfoni di Peter Gomez. “Io sono innamoratissima ovviamente di, ndr, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che ...

dipingolanotte : che bona elodie io marracash lo capisco - AnnaRit29005782 : @Frances67060581 A Giuseppe porro..stt il Post dv elodie parla di Marracash - jonasbrowin : ma esistono ancora persone che non sanno che 'niente canzoni d'amore' cantata da elodie in realtà è di Marracash - andre89boa1 : RT @cos_liano: @andre89boa1 @marracash Guarda come ci vuole provare con Elodie - radioromait : Diverso – Puntata del 21/07/2022 -