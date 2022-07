Incendi: in un mese 33mila interventi vigili del fuoco (Di venerdì 22 luglio 2022) Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per Incendi boschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 glieffettuati daidelperboschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,...

