Ilaria Galassi | l’ex stella di ‘Non è la Rai’ fa la badante | tutto sulla nuova vita

In un'intervista concessa a "Fanpage" Ilaria Galassi, showgirl ed ex modella, nota soprattutto per la sua partecipazione dal 1991 al 1995 al programma tv "Non è la Rai", ha raccontato di vivere lontano oggi dai riflettori. La 46enne si prende cura di una signora di 90 anni, con la quale si è instaurato un rapporto fatto di affetto e tenerezza. La stessa ex modella ha spiegato la ragione per quale non è stata presa all'Isola dei famosi 2022. Dopo essersi vista costretta a chiudere il salone di parrucchieri, che gestiva con il suo compagno, a causa delle conseguenze economiche del Coronavirus, da qualche tempo Ilaria Galassi fa la badante presso una signora di 90 anni: "Siamo stati costretti a chiudere ...

