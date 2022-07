'Un podio che vale una carriera' - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Da sinistra Yaroslava Mahuchikh, Eleanor Patterson ed Elena Vallortigara "Questa medaglia l'ho desiderata, sognata, ne ho avuto paura per tanto tempo e dopo la delusione di Tokyo volevo scrivere un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Da sinistra Yaroslava Mahuchikh, Eleanor Patterson ed Elena Vallortigara "Questa medaglia l'ho desiderata, sognata, ne ho avuto paura per tanto tempo e dopo la delusione di Tokyo volevo scrivere un ...

ItaliaTeam_it : Quarto posto per Sara Fantini ai Mondiali! ???? A Eugene grande prestazione della martellista #ItaliaTeam che chiude… - lauraboldrini : Meravigliosa vittoria delle azzurre del #volley che conquistano la #volleyballnationsleague2022 battendo in finale… - blello2 : @elevisconti che fine retroscenista, sul podio con Minzolini....meglio fare piu disegni, e dire meno sciocchezze - imaspookykid : RT @Claudia61653750: Irama è stato robbato in tutti i Sanremo a cui ha partecipato. Avrebbe meritato il podio,se non la vittoria,con tutte… - sonolamery : RT @Claudia61653750: Irama è stato robbato in tutti i Sanremo a cui ha partecipato. Avrebbe meritato il podio,se non la vittoria,con tutte… -