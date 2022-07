Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: risultati oggi giovedì 21 luglio, spada femminile e sciabola maschile a squadre (Di giovedì 21 luglio 2022) I risultati di giovedì 21 luglio ai Mondiali 2022 di Scherma in corso a Il Cairo in Egitto. Giornata interamente dedicata alle prove a squadre, con le fasi preliminari per il fioretto femminile e la spada maschile e le fasi finali che assegneranno le medaglie per la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia punta a essere protagonista in tutte le gare odierne, con Sportface che vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento degli assalti. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TV IL MEDAGLIERE I risultati DI GIOVEDI’ 21 ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Idi21aidiin corso a Ilin Egitto. Giornata interamente dedicata alle prove a, con le fasi preliminari per il fiorettoe lae le fasi finali che assegneranno le medaglie per lae la. L’Italia punta a essere protagonista in tutte le gare odierne, con Sportface che vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento degli assalti. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TV IL MEDAGLIERE IDI GIOVEDI’ 21 ...

Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - RassegnaZampa : #Scherma, ai Mondiali del Cairo Marini argento nel fioretto: l’Azzurro battuto in finale dal francese Lefort - zazoomblog : LIVE – Scherma giovedì 21 luglio Mondiali Il Cairo 2022: spada femminile a squadre in DIRETTA - #Scherma #giovedì… - ArmandoAgo2 : RT @_Carabinieri_: Campionati del Mondo Assoluti, Cairo (EGY), #scherma spec. fioretto: complimenti, per essersi aggiudicata la medaglia??,… - ansacalciosport : Mondiali scherma: Marini in finale nel fioretto. Azzurro ha sconfitto il campione olimpico Ka Long Cheung | #ANSA -