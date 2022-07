Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: argento Italia nella spada femminile, vince la Corea (Di giovedì 21 luglio 2022) É d’argento la quinta medaglia dell’Italia ai Mondiali di Scherma 2022 a Il Cairo. In Egitto, le azzurre della spada femminile – Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola – si arrendono alla Corea per 37-45 dopo aver cullato i sogni di una clamorosa rimonta contro la nazionale dell’iridata Song. É stato un podio guadagnato dopo un quarto di finale da brividi contro la Francia, conclusosi per 29-29 dopo i nove assalti e la botta decisiva di Fiamingo al minuto supplementare. nella finalissima per l’oro, una partenza in salita con la prima stoccata che arriva dopo oltre sette minuti, con la Navarria quando le azzurre sono già sotto per 7-0. Un divario che tocca anche il -9, poi l’inizio di ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) É d’la quinta medaglia dell’aidia Il. In Egitto, le azzurre della– Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola – si arrendono allaper 37-45 dopo aver cullato i sogni di una clamorosa rimonta contro la nazionale dell’iridata Song. É stato un podio guadagnato dopo un quarto di finale da brividi contro la Francia, conclusosi per 29-29 dopo i nove assalti e la botta decisiva di Fiamingo al minuto supplementare.finalissima per l’oro, una partenza in salita con la prima stoccata che arriva dopo oltre sette minuti, con la Navarria quando le azzurre sono già sotto per 7-0. Un divario che tocca anche il -9, poi l’inizio di ...

