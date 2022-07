WTA Palermo 2022, Lucia Bronzetti piega Wang Xiyu e approda al secondo turno (Di martedì 19 luglio 2022) La terra rossa di Palermo ha sorriso a Lucia Bronzetti (n.78 del ranking) nel primo turno del WTA siciliano. La romagnola ha sconfitto con un doppio 6-3 la cinese Wang Xiyu (n.94 WTA). Una prestazione convincente quella di Bronzetti che ha saputo esprimere un tennis solido e di valore. L’azzurra, dunque, affronterà nel secondo round la vincente della sfida tra Carolina Alves ed Elina Avanesyan. Nel primo set l’avvio di Bronzetti è subito deciso: doppio in break nei primi tre game e 3-0 “pesante”. L’azzurra, però, sbaglia qualche palla di troppo nel quarto gioco, subendo il parziale contro-break della cinese. Un incidente di percorso gestito con caparbietà dalla nostra portacolori, capace di annullare tre pericolose palle del completo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) La terra rossa diha sorriso a(n.78 del ranking) nel primodel WTA siciliano. La romagnola ha sconfitto con un doppio 6-3 la cinese(n.94 WTA). Una prestazione convincente quella diche ha saputo esprimere un tennis solido e di valore. L’azzurra, dunque, affronterà nelround la vincente della sfida tra Carolina Alves ed Elina Avanesyan. Nel primo set l’avvio diè subito deciso: doppio in break nei primi tre game e 3-0 “pesante”. L’azzurra, però, sbaglia qualche palla di troppo nel quarto gioco, subendo il parziale contro-break della cinese. Un incidente di percorso gestito con caparbietà dalla nostra portacolori, capace di annullare tre pericolose palle del completo ...

Pubblicità

sportface2016 : #PLO22 | #Bronzetti doma la cinese #Wang: è al secondo turno - OA_Sport : #TENNIS #Palermo Lucia Bronzetti piega Wang Xiyu e approda al secondo turno - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… - Eurosport_IT : ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa… - vincenzoarmetta : Arriva l esordio al wta Palermo di Caroline Garcia -