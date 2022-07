Luca Zingaretti a Dinner Club 2 con Ferilli e Albanese. Ecco il cast del programma di Carlo Cracco (Di martedì 19 luglio 2022) Dinner Club Il nome nuovo altisonante è quello di Luca Zingaretti. Archiviato (definitivamente o meno non è dato sapere) Il Commissario Montalbano, l’attore si prepara al debutto su Prime Video. Nessun ruolo da interpretare, però. Questa volta sarà semplicemente se stesso. Luca Zingaretti è nel cast della seconda stagione di Dinner Club, disponibile all’inizio del 2023. Gran cerimoniere ancora una volta Carlo Cracco che accompagnerà on the road, alla scoperta di meraviglie culinarie, un ricco cast di attori. Oltre a Zingaretti, ci saranno Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Marco Giallini. E poi due ritorni: Sabrina Ferilli, anima ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 luglio 2022)Il nome nuovo altisonante è quello di. Archiviato (definitivamente o meno non è dato sapere) Il Commissario Montalbano, l’attore si prepara al debutto su Prime Video. Nessun ruolo da interpretare, però. Questa volta sarà semplicemente se stesso.è neldella seconda stagione di, disponibile all’inizio del 2023. Gran cerimoniere ancora una voltache accompagnerà on the road, alla scoperta di meraviglie culinarie, un riccodi attori. Oltre a, ci saranno Paola Cortellesi, Antonioe Marco Giallini. E poi due ritorni: Sabrina, anima ...

