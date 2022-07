Le Case della Memoria in Friuli Venezia Giulia con lo studio di Alice Psacaropulo (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Ultima erede di una famiglia di baroni siciliani, commercianti greci e collezionisti, Alice Psacaropulo (Trieste 1921-2018) è tra le protagoniste della scena artistica triestina del Novecento. È proprio il suo studio triestino, all’ultimo piano della storica villa di famiglia, Villa Margherita, la prima realtà del Friuli Venezia Giulia che entra a far parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. La rete allarga così la sua presenza sul territorio nazionale a 14 delle 20 regioni italiane. «Sono lieto che questa volta la richiesta di adesione venga dalla casa di una figura femminile commenta Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Ultima erede di una famiglia di baroni siciliani, commercianti greci e collezionisti,(Trieste 1921-2018) è tra le protagonistescena artistica triestina del Novecento. È proprio il suotriestino, all’ultimo pianostorica villa di famiglia, Villa Margherita, la prima realtà delche entra a far parte dell’Associazione Nazionale. La rete allarga così la sua presenza sul territorio nazionale a 14 delle 20 regioni italiane. «Sono lieto che questa volta la richiesta di adesione venga dalla casa di una figura femminile commenta Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale...

