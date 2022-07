Eboli | camorra in Comune Indagini nel limbo

... ritenuta allo stato delle indagini fondata dal Giudice per le indagini preliminari, sulla base degli approfondimenti svolti dai F inanzieri della Compagnia di, il complesso sistema di frode ...Secondo le indagini svolte dai finanzieri della Compagnia diil sistema di frode serviva a ...due società operanti nell'area gestite di fatto da alcuni soggetti ritenuti affiliati allae ...Le mani della camorra sulla benzina, arresto bis per Lady Petrolio. Giovedì la Guardia di finanza di Salerno ha dato esecuzione a 7 misure cautelari, di cui 2 in carcere e 1 ai domiciliari. Nel mirin ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...