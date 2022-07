I supermercati tolgono la scadenza da frutta e verdura, Regno Unito (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel Regno Unito i supermercati tolgono la scadenza da frutta e verdura, saranno i clienti stessi a valutare se i prodotti sono ancora buoni da mangiare. Si sta cercando sempre di più di ridurre lo spreco alimentare. Nel Regno Unito, i cibi più sprecati sono le patate, il pane e il latte. Il supermercato Marks & Spencer dichiara: “Rimuovere le date di scadenza ove possibile farlo, provare nuovi modi per vendere i nostri prodotti e stimolare i nostri clienti a diventare creativi con gli avanzi e ad abbracciare il cambiamento. Bisogna fare tutto il possibile per ridurre la quantità di rifiuti”. In base ai calcoli dell’azienda, seguendo questo nuovo cambiamento si può far risparmiare l’equivalente di 7 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Nellada, saranno i clienti stessi a valutare se i prodotti sono ancora buoni da mangiare. Si sta cercando sempre di più di ridurre lo spreco alimentare. Nel, i cibi più sprecati sono le patate, il pane e il latte. Il supermercato Marks & Spencer dichiara: “Rimuovere le date diove possibile farlo, provare nuovi modi per vendere i nostri prodotti e stimolare i nostri clienti a diventare creativi con gli avanzi e ad abbracciare il cambiamento. Bisogna fare tutto il possibile per ridurre la quantità di rifiuti”. In base ai calcoli dell’azienda, seguendo questo nuovo cambiamento si può far risparmiare l’equivalente di 7 milioni di ...

Pubblicità

zazoomblog : Regno Unito perché i supermercati Marks & Spencer tolgono la scadenza da frutta e verdura - #Regno #Unito #perché… - centobuste : per paura di rimanere senza cibo, vista la corsa ai supermercati durante il #lockdown, ho accumulato 20 kg di grass… - _no_grazie : per me è assurdo che chiunque indossi una museruola, tuttavia io intendevo i clienti, la gente dentro ai supermerca… -