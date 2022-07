Febbre Dengue, due casi nel Pisano in due giorni: firmata ordinanza per disinfestazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Due casi di Febbre Dengue nel Pisano in due giorni. In un’occasione è stato riscontrato nel comune di Cascina, nella frazione di San Lorenzo a Pagnatico. Il sindaco Michelangelo Betti ha firmato un’ordinanza urgente per l’esecuzione di interventi di disinfestazione. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Il soggetto, che ha soggiornato in un’abitazione ubicata nella frazione cascinese, avrebbe contratto il virus in un paese tropicale. “Abbiamo risposto subito alla segnalazione dell’autorità sanitaria – sottolinea il primo cittadino – attivando il nostro ufficio ambiente e la polizia municipale per far partire e coordinare l’intervento di disinfestazione, che oltre alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Duedinelin due. In un’ocone è stato riscontrato nel comune di Cascina, nella frazione di San Lorenzo a Pagnatico. Il sindaco Michelangelo Betti ha firmato un’urgente per l’esecuzione di interventi di. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Il soggetto, che ha soggiornato in un’abitazione ubicata nella frazione cascinese, avrebbe contratto il virus in un paese tropicale. “Abbiamo risposto subito alla segnalazione dell’autorità sanitaria – sottolinea il primo cittadino – attivando il nostro ufficio ambiente e la polizia municipale per far partire e coordinare l’intervento di, che oltre alla ...

