Di Maio, campagna acquisti tra i 5s: nel mirino Crippa Con la scissione bis sarà partito di Conte e Draghi resta (Di lunedì 18 luglio 2022) Tensione in assemblea contro i governisti: "Traditori, vi sputeranno addosso". Ma se Crippa e i ministri lasciano il M5s resta solo il "partito di Conte". E Draghi potrebbe governare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 luglio 2022) Tensione in assemblea contro i governisti: "Traditori, vi sputeranno addosso". Ma see i ministri lasciano il M5ssolo il "di". Epotrebbe governare Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Ringo14370399 : La campagna acquisti continua. Altri 20 'pentiti' da Di Maio, ne servono 51 per il sorpasso - marcuspascal1 : @nucciogatto insomma quelli della stampa vogliono 8 mesi di campagna elettorale in modo tale che i vari di maio ren… - Marzo531 : RT @RobertoMerlino1: Una LODE ai RESPONSABILI che tengono in vita un Governo”macedonia”, perché se cadesse, cadrebbe il PERCHÉ L’HAN VOLUTO… - Davjd_S : @fattoquotidiano Di Maio è disperato, ha appena fatto la scissione sicuro che il governo e la sua poltrona durasser… - marcuspascal1 : @sole24ore Dunque tutti sanno che mancano 8 mesi alle elezioni per cui se anche Draghi rimane saranno 8 mesi di cam… -