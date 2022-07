Covid | calano i contagi Oltre 170mila vittime da inizio pandemia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Continua a calare ilin Italia. Negli ultimi giorni l’ondata estiva dellasta rallentando. Tuttavia nel nostro Paese si è superata la soglia delleda due anni a questa parte. E riaprono gli hub vaccinali per la quarta dose a fragili e over 60. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 31.204 nuovida Coronavirus. Si conferma in calo, dunque, il. La scorsa settimana si è probabilmente scavallato il picco della curva epidemica. Il 17 luglio isono stati 67.817. Una settimana fa, lunedì scorso 11 luglio, erano stati ‘appena’ 37.756. Oggi 18 luglio risultano inferiori al livello di 7 giorni fa. Foto Ansa/Angelo CarconiI tamponi effettuati sono stati, però, oggi, 135.642 (ieri 297.754). Con un tasso di positività ...

Pubblicità

peppesava : RT @Ragusanews: Covid Ragusa: calano i positivi, salgono i ricoveri. I numeri del 18 luglio - Ragusanews : Covid Ragusa: calano i positivi, salgono i ricoveri. I numeri del 18 luglio - ansa_economia : Bankitalia:calano esposti clienti banche,più truffe online. Dopo picco lamentele per prestiti Covid del 2020 #ANSA - CorriereCitta : Covid, calano i casi e i ricoveri nel Lazio: il bollettino di oggi - fisco24_info : Bankitalia:calano esposti clienti banche,più truffe online: Dopo picco lamentele per prestiti Covid del 2020 -

17.23 Meno casi (31.204) ma più morti (112)a 31.204 i nuovi contagi da- 19 ( - 36mila) con il consueto calo dei tamponi nei giorni festivi, 135mila ( - 162mila). Tasso di positività stabile al 23% (+0,2). In crescita i decessi, ...Dopo il picco del 2020, causato dalle lamentele sui ritardi o rifiuti nella concessione dei prestitinel 2021 gli esposti dei clienti delle banche presentati alla Banca d'Italia. Come ...Nelle ultime ventiquattro è aumentato di 272 unità il numero totale di ricoveri nel paese per Covid. Roma - I dati del bollettino del ministero della salute - Tasso di positività al 23 per cento. Cond ...I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri. Il tasso è al 23%, sostanzialmente stabile (ieri 2 ...