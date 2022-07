Perché è stata squalificata Gaia Sabbatini ai Mondiali di atletica? Cosa ha fatto e il regolamento (Di domenica 17 luglio 2022) Gaia Sabbatini è stata squalificata nelle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il motivo è legato alla regola TR17.2.2.: ostruzione. L’azzurra ha infatti avuto un contatto prolungato con l’ugandese Winnie Nanyondo (ripescata per l’atto conclusivo) durante l’ultima curva. Proprio in quel frangente, infatti, l’abruzzese cercava spazio all’interno, ma in un paio di circostanze ha appoggiato il gomito sulla schiena dell’africana, la quale è anche caduta. Una scorrettezza non cercata e voluta dalla nostra portacolori, tutt’altro che cattiva e violenta, ma meritevole della squalifica. Gaia Sabbatini si è scusata con Nanyondo ai microfoni della Rai, affermando di non essersi resa conto della caduta e che quell’azione non era ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)nelle semifinali dei 1500 metri ai2022 dileggera. Il motivo è legato alla regola TR17.2.2.: ostruzione. L’azzurra ha infatti avuto un contatto prolungato con l’ugandese Winnie Nanyondo (ripescata per l’atto conclusivo) durante l’ultima curva. Proprio in quel frangente, infatti, l’abruzzese cercava spazio all’interno, ma in un paio di circostanze ha appoggiato il gomito sulla schiena dell’africana, la quale è anche caduta. Una scorrettezza non cercata e voluta dalla nostra portacolori, tutt’altro che cattiva e violenta, ma meritevole della squalifica.si è scusata con Nanyondo ai microfoni della Rai, affermando di non essersi resa conto della caduta e che quell’azione non era ...

