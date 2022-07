Omicidio nella movida, ragazzo accoltellato dopo una lite: caccia all'aggressore (Di domenica 17 luglio 2022) movida violenta e ad Anzio ci scappa il morto. Un giovane di Aprilia di 26 anni è stato accoltellato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio durante una lite scoppiata lungo la riviera Mallozzi, nel comune del litorale romano. Il ragazzo è morto subito dopo l'arrivo in ospedale, ai Riuniti di Anzio. Fatale, secondo quanto si apprende, una ferita all'addome causata dall'unico fendente ricevuto. L'omicida è fuggito. Le indagini da parte del commissariato di polizia di Anzio e della squadra mobile di Roma sono scattate immediatamente e sono già stati ascoltati testimoni e numerosi amici che ieri sera erano in compagnia della vittima. La lite sarebbe scoppiata all'interno di un locale della riviera di ponente, poi si sarebbe spostata all'esterno del locale dove ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022)violenta e ad Anzio ci scappa il morto. Un giovane di Aprilia di 26 anni è statonotte tra sabato 16 e domenica 17 luglio durante unascoppiata lungo la riviera Mallozzi, nel comune del litorale romano. Ilè morto subitol'arrivo in ospedale, ai Riuniti di Anzio. Fatale, secondo quanto si apprende, una ferita all'addome causata dall'unico fendente ricevuto. L'omicida è fuggito. Le indagini da parte del commissariato di polizia di Anzio e della squadra mobile di Roma sono scattate immediatamente e sono già stati ascoltati testimoni e numerosi amici che ieri sera erano in compagnia della vittima. Lasarebbe scoppiata all'interno di un locale della riviera di ponente, poi si sarebbe spostata all'esterno del locale dove ...

