Il potere del decluttering (Di domenica 17 luglio 2022) Pulire, riordinare, liberarsi di ciò che non serve. Il famoso decluttering, come si dice in inglese, ovvero fare spazio, eliminare gli ingombri, liberare anche la mente. Non so voi, ma io amo il decluttering. Lo applico costantemente alla mia casa e tento, invano di applicarlo anche a quella dei miei genitori con scarsi risultati. Sarà l’età che avanza, sarà che non amo gli “impicci”, insomma sono diventata una maniaca del “fare spazio”. In estate poi, ho più tempo per buttare e rinnovare. E quando butto mi sento meglio. Infatti, ho scoperto che il decluttering è anche una terapia. Oltre ad essere diventato di moda. Liberarsi del superfluo Oltre i fenomeni editoriali che hanno reso glamour il riordino, la psicologia e la scienza hanno tentato di spiegare il potere benefico dell’organizzazione degli ambienti ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 17 luglio 2022) Pulire, riordinare, liberarsi di ciò che non serve. Il famoso, come si dice in inglese, ovvero fare spazio, eliminare gli ingombri, liberare anche la mente. Non so voi, ma io amo il. Lo applico costantemente alla mia casa e tento, invano di applicarlo anche a quella dei miei genitori con scarsi risultati. Sarà l’età che avanza, sarà che non amo gli “impicci”, insomma sono diventata una maniaca del “fare spazio”. In estate poi, ho più tempo per buttare e rinnovare. E quando butto mi sento meglio. Infatti, ho scoperto che ilè anche una terapia. Oltre ad essere diventato di moda. Liberarsi del superfluo Oltre i fenomeni editoriali che hanno reso glamour il riordino, la psicologia e la scienza hanno tentato di spiegare ilbenefico dell’organizzazione degli ambienti ...

