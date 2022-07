Come disdire Amazon Prime Video e perché il procedimento dovrebbe diventare più semplice a breve (Di domenica 17 luglio 2022) Come disdire Amazon Prime Video quando non si vuole più usufruire del servizio di streaming on demand statunitense di proprietà della società Amazon? Per capire bene Come fare occorre partire dall’inizio, chiarendo che cos’è Amazon Prime Video, cosa offre Amazon Prime Video e – alla fine – Come annullare Amazon Prime Video. Partiamo da un presupposto: così Come accade per tutte le Big Tech, che i vari governi del mondo stanno puntando a regolamentare in ogni modo possibile, anche Amazon Prime sta subendo una serie di pressioni. In Europa, in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 luglio 2022)quando non si vuole più usufruire del servizio di streaming on demand statunitense di proprietà della società? Per capire benefare occorre partire dall’inizio, chiarendo che cos’è, cosa offree – alla fine –annullare. Partiamo da un presupposto: cosìaccade per tutte le Big Tech, che i vari governi del mondo stanno puntando a regolamentare in ogni modo possibile, anchesta subendo una serie di pressioni. In Europa, in ...

