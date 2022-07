Sassuolo-Jablonec oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

(Di sabato 16 luglio 2022) Il programma, con l’e ladi. Secondo test in vista dell’inizio della stagione per la formazione di Alessio Dionisi che, sabato 16 luglio alle ore 17, scenderà in campo al centro sportivo di Vipiteno per affrontare i cechi del. La partita non sarà trasmessa insu nessuna tv e nemmeno inSportFace.

Pubblicità

news_modena : Sassuolo-Jablonec: cambia l’orario dell’amichevole di sabato 16 luglio - CanaleSassuolo : Sassuolo-Jablonec: cambia l’orario dell’amichevole di sabato 16 luglio -

...00 Union Berlino (Ger) - Udinese (Ita) 15:15 Spezia (Ita) - Bochum (Ger) 16:30 Verona (Ita) - Virtus Verona (Ita) 16:30 Sampdoria (Ita) - Parma (Ita) 17:00(Ita) -(Cze) 18:00 ...C'è una modifica nel programma delle amichevoli estive delCalcio : come comunicato quest'oggi dalla società, l'amichevole contro i cechi dello, inizialmente in programma per sabato 16 luglio alle ore 18, è stata anticipata alle ore 17 ...Il neo acquisto del Sassuolo Thorstvedt parla del suo approdo in Emilia: "Ruolo Posso giocare in più posizioni a centrocampo" ...Ancora una doppia seduta di allenamento, ieri, a Vipiteno, per il gruppo agli ordini di Alessio Dionisi che ha concesso ai suoi, per oggi, una mattinata di riposo. Le fatiche in quota, evidentemente, ...