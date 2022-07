Roma, sorpasso all’Inter per Dybala? Le ultime (Di sabato 16 luglio 2022) sul futuro dell’attaccante argentino L’ipotesi Inter per Dybala appare sempre più remota. A scriverlo è il Corriere della Sera, secondo cui Marotta avrebbe rifiutato l’impegno di sottoscrivere una sorta di accordo per cui, in caso di cessione di un attaccante, i nerazzurri andrebbero a prendere l’ex Juve. L’entourage della Joya ha aperto ad altre possibilità con la Roma pronta a presentare un’offerta da 6 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) sul futuro dell’attaccante argentino L’ipotesi Inter perappare sempre più remota. A scriverlo è il Corriere della Sera, secondo cui Marotta avrebbe rifiutato l’impegno di sottoscrivere una sorta di accordo per cui, in caso di cessione di un attaccante, i nerazzurri andrebbero a prendere l’ex Juve. L’entourage della Joya ha aperto ad altre possibilità con lapronta a presentare un’offerta da 6 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

