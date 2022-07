Ucraina | stato maggiore | ' respinti numerosi attacchi nell' est'

(Di venerdì 15 luglio 2022) Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "I militari delle forze armate ucraine hanno respinto oggi diversi assalti degli invasori russi'est". Lo ha comunicato lodi Kiev nel suo aggiornamento serale sull'andamento dell'invasione russa, aggiungendo che "in direzione di Slobozhansk, il nemico ha usato l'artiglieria per colpire i distretti di Kharkiv, Stara Hnylitsa, Ruska Lozova, Ukrainka, Russky Tyshki, Peremoha, Mykilskyi, Slatyny, Zolochiv, Krynychny, Chepily, Novomykolaivka, Novaya Dmytrivka, Dibrivny, Bogorodychny e Karnaukhivka. Gli occupanti hanno anche effettuato un attacco aereo vicino a Verkhniy Saltov. I soldati ucraini hanno nuovamente respinto con successo l'assalto, durante il quale gli occupanti hanno cercato di stabilire il controllo su Bogorodychny", riferisce lo. ...

di normalizzazione con lodi Israele e il sostegno dell'Arabia Saudita all'aumento della produzione petrolifera per contrastare l'aumento dei prezzi del greggio legato alla guerra in. Truss ha detto che Urey 'ècatturato mentre intraprendeva un lavoro umanitario' e che era in'per cercare di aiutare il popolo ucraino di fronte all'invasione russa ... Ricostruire un'Ucraina migliore: lo stato di diritto è essenziale Kiev, 15 lug. "I militari delle forze armate ucraine hanno respinto oggi diversi assalti degli invasori russi nell'est". Lo ha comunicato lo stato maggiore di K ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, morto in detenzione britannico prigioniero dei filorussi. DIRETTA ...