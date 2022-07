Infortuni e malattie professionali: rendite Inail più alte nel 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel 2022 le rendite Inail su Infortuni e malattie professionali crescono. Il Ministero del lavoro è intervenuto con tre distinti decreti ministeriali per comunicare i nuovi importi delle rendite e delle prestazioni erogate dall’istituto nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro, in vigore dal 1° luglio. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della rivalutazione delle indennità economiche per gli eventi di Infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione ed agricoltura. L’adeguamento delle provvidenze è figlio della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat. In considerazione del fatto che l’indice è risultato pari nel 2020 a ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 luglio 2022) Nellesucrescono. Il Ministero del lavoro è intervenuto con tre distinti decreti ministeriali per comunicare i nuovi importi dellee delle prestazioni erogate dall’istituto nazionale assicurazionesul lavoro, in vigore dal 1° luglio. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della rivalutazione delle indennità economiche per gli eventi dio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione ed agricoltura. L’adeguamento delle provvidenze è figlio della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat. In considerazione del fatto che l’indice è risultato pari nel 2020 a ...

