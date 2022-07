Atp Newport 2022 | eliminato Murray | Bublik vince in due set e vola in semifinale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Aleksandrsupera in due set Andye approda innell’Atp 250 di. Nell’ultimo torneo stagionale su erba, il tennista kazako elimina l’ex numero uno al mondo, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-4 dopo 1h48? di gioco. Prestazione molto solida al servizio da parte della testa di serie numero tre, che ha scagliato ben 12 aces e vinto l’80% dei punti con la prima di servizio. Meno bene il britannico, che ha perso la battuta in ben tre occasioni e nei momenti chiave non è stato particolarmente lucido.accorcia le distanze nei precedenti (che vedonoancora avanti 3-2) e attende inilnte del derby australiano tra Kubler e Duckworth. SportFace.

