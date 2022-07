Paura a Latina | impugna una pistola in piazza e aggredisce la Polizia con un amico

Pubblicità

Cristia05271758 : @MetalHe69092042 @Amarizona17 @PunisherQ68 A Latina ..centro e sud sono più furbi .. al nord è in calo ma vanno lo… - CorriereCitta : Paura a Latina, girano in strada con un coltello poi aggrediscono gli agenti: denunciati - infoitcultura : Paura per Tiziano Ferro: furto nella casa di Latina dei suoi genitori - Lazio_TV : Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Allagamenti a Roma e nel frusinate. Tromba d'aria a Latina.… - News_24it : LATINA – Fino alle 10 di questa mattina sono state circa 80 le richieste di intervento evase dal personale VVF del… -

Penso di aver capito perché la musicaha un potere così forte su un pubblico così grande e hodi aver perso un gate in un universo più grande di me. Ora non penso altro che di tornarci. ......non hodella morte ". Nell'omelia alla Messa di beatificazione, che è stata preceduta da una settimana di processioni, Vie Crucis , serate evangeliche e concerti organizzati dalla Chiesa...LATINA – Paura nella notte a Latina Scalo dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza in Piazzale dell’Ambrosia di un giovane che brandiva una pistola mentre era in compagnia di un’altra persona ...LATINA – Un uomo di 52 anni di Norma è morto nelle scorse ore al Goretti dove era ricoverato per l’aggravarsi del quadro clinico seguito al covid. Deceduta anche un’ anziana di Sezze. Il virus torna ...