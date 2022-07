Arrivano conferme | clausola pagata | Napoli beffato per Kim!

(Di giovedì 14 luglio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 22.45 – Piovonoalle notizie arrivate in pomeriggio dalla Turchia e dalla Francia sul passaggio di Kim al Rennes. Anche il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha appena rivelato le ultime sulla trattativa: “Confermate le notizie chedalla Francia e dalla Turchia. Il Rennes ha pagato laper Kim da 20 milioni di euro, il ragazzo è atteso per le visite mediche. C’era un accordo con l’ingaggio perché il Rennes si era mosso con grosso anticipo rispetto al. Il club francese ha voluto battere la concorrenza tagliando gli indugi e pagando la, al giocatore invece ha offerto un contratto da 2,7 milioni di euro l’anno“. ORE 21.16 – Con l’ormai imminente partenza di Kalidou Koulibaly, ildi mister Spalletti è alla ...

Pubblicità

calciomercato_m : MERCATO - Venerato: 'Kim Min-Jae al Rennes, arrivano conferme dagli agenti del difensore coreano, ora il Napoli val… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Kim Min-Jae al Rennes, arrivano conferme dagli agenti del difensore coreano, ora il Napoli valuter… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Kim Min-Jae al Rennes, arrivano conferme dagli agenti del difensore coreano, ora il Napoli valuter… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Kim Min-Jae al Rennes, arrivano conferme dagli agenti del difensore coreano, ora il Napoli valuter… - napolimagazine : MERCATO - Venerato: 'Kim Min-Jae al Rennes, arrivano conferme dagli agenti del difensore coreano, ora il Napoli val… -

Juventus News 24

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti in casa Napoli. Li fornisce il collega della Rai Ciro Venerato: 'dagli agenti di kim difensore centrale del Fenerbahce: da stasera nuovo tesserato del Rennes. Il club francese ha versato la cifra chiesta dai turchi (circa 20 milioni. Era una ...Tra ledel contratto ci sono anche le norme specifiche per la polizia municipale. Tra ... Quelli del pubblico impiego riguardano ancora il triennio 2019 - 2021,cioè, con tre anni di ... Dzeko Juve (Gazzetta),arrivano conferme: la sua risposta all'offerta Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha fatto il punto sul mercato in entrata del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.E' arrivata la conferma della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In queste ore spuntano nuovi particolari sulla loro separazione: ecco nel .... Il comunicato ufficiale però ha mess ...