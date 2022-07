Rigassificatore a Piombino, accordo per 3 anni (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Si è svolta oggi al Mite la riunione per raggiungere un accordo sul Rigassificatore di Piombino. All’incontro erano presenti il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, il capo di Gabinetto, Antonio Funiciello, e il consigliere economico, Francesco Giavazzi, il Commissario straordinario per il Rigassificatore e Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier e i rispettivi staff. “Si è discusso della inderogabile necessità di installare il Rigassificatore nell’area di Piombino per garantire la sicurezza energetica nazionale nei tempi stabiliti dal piano del Governo”, sottolinea il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Si è svolta oggi al Mite la riunione per raggiungere unsuldi. All’incontro erano presenti il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, il capo di Gabinetto, Antonio Funiciello, e il consigliere economico, Francesco Giavazzi, il Commissario straordinario per ile Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier e i rispettivi staff. “Si è discusso della inderogabile necessità di installare ilnell’area diper garantire la sicurezza energetica nazionale nei tempi stabiliti dal piano del Governo”, sottolinea il ...

