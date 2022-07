Per Meloni scatta l’insidacabilità parlamentare su una querela per aver usato la parola «truffatore» sui social (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’insindacabilità parlamentare – che sempre ha fatto discutere in Italia – è prevista dall’articolo 68 della Costituzione. Tuttavia, nonostante la sua storia antica, ora c’è un nuovo precedente: può essere applicata anche alle discussioni che i parlamentari hanno con altri utenti sui social network o alle definizioni che, sempre attraverso social network, i parlamentari usano per indicare altre persone. È quanto accaduto a Giorgia Meloni: ieri, la giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati ha dato parere favorevole all’applicazione dell’insindacabilità, di fronte a una querela ricevuta dalla leader di Fratelli d’Italia per aver definito «truffatore» – in un post sui social network – un ex tesserato del suo stesso partito, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’insindacabilità– che sempre ha fatto discutere in Italia – è prevista dall’articolo 68 della Costituzione. Tuttavia, nonostante la sua storia antica, ora c’è un nuovo precedente: può essere applicata anche alle discussioni che i parlamentari hanno con altri utenti suinetwork o alle definizioni che, sempre attrsonetwork, i parlamentari usano per indicare altre persone. È quanto accaduto a Giorgia: ieri, la giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati ha dato parere favorevole all’applicazione dell’insindacabilità, di fronte a unaricevuta dalla leader di Fratelli d’Italia perdefinito «» – in un post suinetwork – un ex tesserato del suo stesso partito, ...

Pubblicità

rulajebreal : Il Parlamento UE ???? vota per inserire in carta dei diritti il diritto all’aborto sicuro e legale. Tutti i 3 partiti… - FrancescoLollo1 : Per fare grande l’Italia! ???? #Meloni #FratellidItalia - Antonio21036718 : @Alberto_zz0 @matteosalvinimi Le faccio notare che se si sguaina, il governo non avrebbe piu’ i n per restare arroc… - GaspareCaj : Vediamo cosa offre il menù per le prossime elezioni? Giggini, Beppini, Conti, Meloni, Piddini, Renzi e Lucie, Cale… - GianlucaBarone6 : RT @Europeo91785337: Conte non è un buon politico ahahahah e chi lo sarebbe? Draghi che voleva abbandonare esecutivo per andare al Quirinal… -