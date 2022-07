New York: Twitter fa causa a Musk per costringerlo ad acquistare la società (Di mercoledì 13 luglio 2022) Twitter fa causa a Elon Musk per costringerlo a onorare l'impegno di acquistare la società al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022)faa Elonpera onorare l'impegno dilaal prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

fattoquotidiano : “Uber è un servizio straordinario, l’ho provato a New York, ne parleremo la prossima settimana”. Era il 22 maggio 2… - vtolosapaz : #AHORA en NEW YORK yendo para la fiesta del vino de la Costa junto al intendente de Berisso @fabiancagliardi, la ca… - AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - pilloledirock : Il 13 luglio 2004 Arthur 'Killer' Kane, ex bassista dei New York Dolls, muore di leucemia fulminante a Los Ange… - Your3rdE : @elevisconti Ma cosa cazzo ce ne può fregare, tu quando ti verranno a chiudere il gas in casa andrai a comprare il… -