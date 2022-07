Mike Chioda | “Vince McMahon non permetteva agli arbitri WWE di avere tatuaggi visibili”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 13 luglio 2022)ha il potere di decidere cosa debba o non debba apparire in TV. Questo non vale solo per i wrestler, ma anche per gli. Nel suo ultimo podcast “Monday Mailbag”,ha parlato del fatto che il Chairman non permettedidurante gli incontri. Le sue parole “Noinon potevamo. Io ne ho uno qui sul braccio, ma la manica lo ha sempre coperto e cosi andava bene. Inoltre,era preoccupato anche per il nostro peso. Questo non sorprende, considerando quantoabbia storicamente dato valore all’aspetto di un talento on-screen. Ricordo ...