Controlli dei carabinieri nel napoletano: due arresti per spaccio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli "Alto Impatto" dei carabinieri nel comune di Torre Annunziata (Napoli) e in quelli limitrofi. A finire in manette Nunzio Panella, classe '54, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli. L'uomo è' stato sottoposto ala misura dei domiciliari e dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. Inoltre due giovani di origine rom sono stati denunciati per concorso in furto aggravato. Avrebbero rubato il marsupio del parroco di una chiesa in Via Nolana a Pompei. Durante il servizio sono state identificate 57 persone e passati al setaccio 23 veicoli. I Controlli continueranno anche nei prossimi giorni. I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna, invece, hanno arrestato per detenzione di droga a ...

