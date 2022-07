Can Yaman pizzicato con un'attrice de Il Paradiso delle Signore: c'è del tenero? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo aver archiviato la storia d'amore con Diletta Leotta, Can Yaman potrebbe essere pronto per vivere una relazione con un'altra bellissima donna italiana. L'attore è stato pizzicato con una collega che fa parte del cast de Il Paradiso delle Signore. Di chi si tratta? Can Yaman pizzicato con un'attrice de Il Paradiso delle Signore Il settimanale Vero ha beccato l'attore turco Can Yaman in compagnia di una collega italiana. Stiamo parlando di Francesca Del Fa, la bravissima Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore. I due, è bene sottolinearlo subito, non sono stati pizzicati mentre si scambiavano baci passionali o abbracci ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo aver archiviato la storia d'amore con Diletta Leotta, Canpotrebbe essere pronto per vivere una relazione con un'altra bellissima donna italiana. L'attore è statocon una collega che fa parte del cast de Il. Di chi si tratta? Cancon un'de IlIl settimanale Vero ha beccato l'attore turco Canin compagnia di una collega italiana. Stiamo parlando di Francesca Del Fa, la bravissima Irene Cipriani de Il. I due, è bene sottolinearlo subito, non sono stati pizzicati mentre si scambiavano baci passionali o abbracci ...

