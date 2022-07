Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

Buongiorno e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio dellasulla Flaminia Ci sono code per incidente tra Prima porta via dei Due Ponti in direzionesono coinvolti 4 veicoli si transita su di una sola corsia altro incidente sulla Nomentana dove si sta in fila all'altezza di Sant'Alessandro nelle due direzioni incolonnamenti poi sulla Laurentina all'altezza della rotatoria via Castel di Leva per incidente in direzione Eur ci spostiamo sulla Pontina dove sempre per incidente si sta in coda a Porto Badino noi due direzioni è sempre sulla Pontina altro incidente tra Azalee Pomezia in direzionesulla raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia tra Prenestina e tiburtine tra Portuense via Pontina per il traffico ...