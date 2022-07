Salari e potere d’acquisto, Draghi ora ha fretta di intervenire (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Non ci sono solo le fibrillazioni nella maggioranza, soprattutto in casa Cinquestelle, ci sono anche i tempi dell’economia, e di una situazione congiunturale che rischia di avvitarsi, a suggerire al governo e al premier Mario Draghi di accelerare sui provvedimenti per sostenere i Salari e proteggere il potere d’acquisto. Il premier lo dice più volte e con estrema chiarezza: “Le risposte si devono dare immediatamente”, non si può aspettare la legge di Bilancio perché sarebbe troppo tardi: “l’effetto della diminuzione del potere di acquisto non avrebbe mitigazione” e “ci sarebbe un effetto sui consumi, che sono la parte più importante della domanda”. Il quadro è cambiato, anche solo rispetto a dieci giorni fa. E se il comportamento parlamentare del Movimento guidato da Giuseppe Conte è ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Non ci sono solo le fibrillazioni nella maggioranza, soprattutto in casa Cinquestelle, ci sono anche i tempi dell’economia, e di una situazione congiunturale che rischia di avvitarsi, a suggerire al governo e al premier Mariodi accelerare sui provvedimenti per sostenere ie proteggere il. Il premier lo dice più volte e con estrema chiarezza: “Le risposte si devono dare immediatamente”, non si può aspettare la legge di Bilancio perché sarebbe troppo tardi: “l’effetto della diminuzione deldi acquisto non avrebbe mitigazione” e “ci sarebbe un effetto sui consumi, che sono la parte più importante della domanda”. Il quadro è cambiato, anche solo rispetto a dieci giorni fa. E se il comportamento parlamentare del Movimento guidato da Giuseppe Conte è ...

