Ondata di caldo in arrivo e rischio temperature record: ecco da quando e dove (Di martedì 12 luglio 2022) C'è una nuova Ondata di caldo in arrivo. Le previsioni meteo non lasciano speranze a quanti confidavano che lo stop alle temperature record di inizio luglio potesse durare a lungo. Dopo una tregua di qualche giorno presto sull'Italia si avrà nuovamente un periodo in cui le temperature potrebbero raggiungere livelli superiori ai 40 gradi. In arrivo una potente Ondata di caldo Ci si aspetta che il caldo possa tornare a farsi sentire a partire da giovedì 14 luglio. Questo perché gli effetti dell'anticiclone delle Azzorre saranno superati da quelli del caldo africano. Lo rivelano gli esperti de IlMeteo.it che annunciano l'arrivo della un'onda di caldo che si farà ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 luglio 2022) C'è una nuovadiin. Le previsioni meteo non lasciano speranze a quanti confidavano che lo stop alledi inizio luglio potesse durare a lungo. Dopo una tregua di qualche giorno presto sull'Italia si avrà nuovamente un periodo in cui lepotrebbero raggiungere livelli superiori ai 40 gradi. Inuna potentediCi si aspetta che ilpossa tornare a farsi sentire a partire da giovedì 14 luglio. Questo perché gli effetti dell'anticiclone delle Azzorre saranno superati da quelli delafricano. Lo rivelano gli esperti de IlMeteo.it che annunciano l'della un'onda diche si farà ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tempo stabile e soleggiato, con valori termici in media col periodo fino a mercoledì 13 luglio, poi tornerà il cald… - SkyTG24 : #Meteo, in arrivo nuova ondata di calore sull'Italia: ecco dove farà più caldo. LE MAPPE - fattoquotidiano : Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pia… - GiornaledPuglia : 3bmeteo: “Ennesima ondata di caldo africano alle porte, sarà eccezionale? Tutto quello che c'è da sapere”… - anna_pensil : Io non capisco perché vi lamentate. Prima si parlava di covid, crisi di governo, cinghiali a Roma, concerti sì/conc… -