Pubblicità

agorarai : Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i co… - TV7Benevento : Lavoro: Sbarra, 'chiesto a Draghi scostamento bilancio entro dicembre'/Rpt - - TV7Benevento : Lavoro: Sbarra, 'prorogare bonus 200 euro e misure anti rincari'/Rpt - - TV7Benevento : Lavoro: Sbarra, 'chiesto a Draghi scostamento bilancio entro dicembre'/Rpt - - zazoomblog : Lavoro: Sbarra chiesto a Draghi scostamento bilancio entro dicembre-Rpt - #Lavoro: #Sbarra #chiesto #Draghi -

Agenzia ANSA

13.40 Governo: tavoli su cuneo,,salario L'incontro tra il premier Draghi e i leader Cgil Landini, Cisle Uil Bombardieri è durato oltre un'ora e mezza. A Palazzo Chigi presenti anche i ministri di, Sviluppo ...Cosi' il segretario generale della Cisl Luigidopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. 'Il prossimo incontro sara' verso il 26 - 27 luglio, prima del Consiglio dei ... Lavoro: Sbarra, salario minimo con contratti non con legge Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Quello col governo è stato un “incontro positivo, potenzialmente decisivo, in cui il governo si è impegnato a un confronto strutturato e permanente con le parti sociali. No ...(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Bisogna agire sul taglio del cuneo fiscale sul lavoro per aumentare il netto in busta paga ... Il Governo deve regolare anche la speculazione". Così Luigi Sbarra, segretario ...