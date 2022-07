Il cellulare in bagno non va portato, ecco perché (Di martedì 12 luglio 2022) Portare lo smartphone in bagno è un’abitudine che andrebbe assolutamente evitata, ora lo confermano anche gli studi: ecco il motivo. Ci sembra ormai quasi impossibile trascorrere un momento libero della nostra giornata senza lo smartphone in mano. Diventato praticamente il prolungamento del nostro stesso braccio, è l’alleato perfetto nei momenti di svago o, soprattutto, di noia. Che sia per ascoltare un po’ di musica, per guardare un video o semplicemente per navigare tra i fatti di qualcuno sui social, è comunque sempre con noi. I danni dell’uso di smartphone in bagno (Foto Pexels.com)Uno dei luoghi in cui lo portiamo praticamente sempre è di certo il bagno. Addio ai tempi in cui fumetti vari e Topolini facevano compagnia nel momento della seduta, ora lo smartphone è sempre con noi per intrattenere ... Leggi su vesuvius (Di martedì 12 luglio 2022) Portare lo smartphone inè un’abitudine che andrebbe assolutamente evitata, ora lo confermano anche gli studi:il motivo. Ci sembra ormai quasi impossibile trascorrere un momento libero della nostra giornata senza lo smartphone in mano. Diventato praticamente il prolungamento del nostro stesso braccio, è l’alleato perfetto nei momenti di svago o, soprattutto, di noia. Che sia per ascoltare un po’ di musica, per guardare un video o semplicemente per navigare tra i fatti di qualcuno sui social, è comunque sempre con noi. I danni dell’uso di smartphone in(Foto Pexels.com)Uno dei luoghi in cui lo portiamo praticamente sempre è di certo il. Addio ai tempi in cui fumetti vari e Topolini facevano compagnia nel momento della seduta, ora lo smartphone è sempre con noi per intrattenere ...

